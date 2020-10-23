Москва, , 20:56 — REGNUM Смертность от коронавируса в Москве в сентябре оказалась на 21% выше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

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По оперативным данным, всего в Москве в сентябре зарегистрировано 11 159 смертей. Это на 1441 случай больше, чем в сентябре прошлого года, и на 1702 случая выше среднеавгустовского показателя за последние три года.

«От ковида как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в три раза меньше, чем в июне (1605)», — говорится в сообщении.

Ещё 1026 человек в сентябре, по официальным данным, скончались от других причин, хотя и имели положительный тест на коронавирус.

Кроме этого, в 509 случаях COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений (болезни системы кровообращения — 465 случаев, болезни органов дыхания — 21 случай, прочие болезни — 23 случая).

В целом, согласно данным департамента, COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти был отмечен в 1569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь.

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