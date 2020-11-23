Москва, , 09:03 — REGNUM Наиболее опасные последствия заболевания COVID-19 связаны с поражением лёгких, они могут исчезнуть лишь через некоторое время. Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

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При существенном поражении лёгких, пояснил он, у человека долго будет одышка и другие неприятные симптомы, а также гипоксия — нехватка кислорода. Воздействие нового коронавируса на дыхательную систему, скорее всего, обратимо. А вот предположение о том, что вирус повреждает нервные ткани и другие органы, требует подтверждений.

«О чём только ни писали. Как на сигаретах — импотенция, проказа, все, что угодно. Можно и сейчас сказать все, что угодно, но я бы подождал подтверждений», — сказал Аграновский в беседе с изданием «Лента.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аграновский объяснил значительную долю тестов на COVID-19 с ложноотрицательным результатом недостаточным качеством подготовки самих проб.

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