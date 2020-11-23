Москва, , 08:53 — REGNUM Пациенты и медики могут допустить несколько ошибок при заборе биоматериала для теста на коронавирусную инфекцию. Об этом предупредили врачи-вирусологи, сообщает 23 ноября РБК.

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Так, при взятии мазка из носа проба будет неинформативной, если пациент перед процедурой высморкался или промыл нос. Ошибка возможна при неглубоком вводе зонда в носовые ходы, пояснила терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

При заборе мазка из зева пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором до процедуры.

«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — подтвердила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Имеет значение период времени с момента заражения вирусом. Тест может не показать присутствие вируса, если человек заразился недавно. Если он болеет давно, вируса может уже не быть в зеве или в носовых проходах. Болезнь будет развиваться в нижних отделах дыхательных путей.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский связал значительную долю тестов с ложноотрицательным результатом с качеством подготовки самих проб. Для правильного теста вирусная РНК должна быть целой, но это хрупкая субстанция, которая распадается при воздействии некоторых ферментов. Они есть, к примеру, в бактериях на грязном наконечнике дозатора.

«Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей», — сказал вирусолог.

Напомним, ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев предупредил об ошибочности до 30−40% теcтов на COVID-19. Он объяснил, что зачастую ошибки связаны с нарушениями при заборе биоматериалов.

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