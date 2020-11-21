Киев, 21 ноября 2020, 07:41 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что при угрозе коллапса медицинской системы страны правительство будет настаивать на ужесточении карантина. Об этом 20 ноября Степанов заявил в программе «Мир или война» на украинском телеканале «Интер».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»
Читайте также: Глава минздрава Украины рассказал о существующих вакцинах
На уточняющий вопрос ведущего программы, о каком количестве инфицированных в сутки идет речь, министр ответил, что в данном случае речь идет о тех инфицированных, которые попадают в больницы ввиду тяжелого течения коронавирусной болезни.
В качестве примера он отметил, что по состоянию на утро 20 ноября в больницах страны находились 27 902 госпитализированных. По словам Степанова, для медицинской системы страны это является «самым критическим и серьезным показателем».
Читайте также: Депутат Рады сообщил о хищении неизвестными средств «ковидного» фонда
Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 14,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. 1728 человек за предыдущие сутки были госпитализированы в медицинские учреждения страны.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 14,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2