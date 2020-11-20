Киев, , 09:34 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 14 575 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 20 ноября пресс-служба минздрава страны.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 1728 человек, 229 пациентов скончались из-за последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число подтверждённых случаев зафиксировано в Киеве — 1391 случай, в Днепропетровской и в Киевской областях — 1174 и 1080 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 598 085 случаев заражения, из них 10 598 случаев оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что правительство Украины может ввести повторный карантин, хотя понимает, что это станет катастрофой для малого и среднего бизнеса.