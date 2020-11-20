Киев, 20 ноября 2020, 13:58 — REGNUM Нецелевое использование средств из фонда по борьбе с коронавирусом должна расследовать временная следственная комиссия Верховной рады. Об этом заявил депутат парламента Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в эфире телеканала Zik.
Он заявил, что ОПЗЖ будет добиваться ответственности для всех причастных к разворовыванию средств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала окружение президента страны Владимира Зеленского «мародёрами карантина», которые разворовали фонд по борьбе с коронавирусом.
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