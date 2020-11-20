Киев, , 13:58 — REGNUM Нецелевое использование средств из фонда по борьбе с коронавирусом должна расследовать временная следственная комиссия Верховной рады. Об этом заявил депутат парламента Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в эфире телеканала Zik.

«Я буду требовать создание временной следственной комиссии, и моё решение будет поддержано фракцией, — по аудиту использованных денег, которые, по нашему мнению, были украдены из фонда по борьбе с COVID-19. Средства были переведены в «Укравтодор», а все мы знаем, что цены на строительство дорог завышены», — рассказал депутат.

Он заявил, что ОПЗЖ будет добиваться ответственности для всех причастных к разворовыванию средств.

«Мы будем требовать, чтобы все причастные к этой афере оказались на скамье подсудимых», — подчеркнул Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала окружение президента страны Владимира Зеленского «мародёрами карантина», которые разворовали фонд по борьбе с коронавирусом.

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