Киев, , 12:24 — REGNUM У Украины есть холодильные установки, позволяющие обеспечить условия хранения для американской вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 20 ноября во время онлацн-брифинга.

«Украина готова. У нас есть и холодильные установки, которые могут сохранять вакцину и при — 70 градусах», — сказал он.

Степанов отметил, что в данный момент в мире существует 10 вакцин, которые проходят последний этап испытаний. В частности известно, что вакцина от американской компании Pfizer хранится при температуре около — 70 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что отказ Украины от российской вакцины приведёт к жертвам, а украинские власти станут соучастниками массового убийства.

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