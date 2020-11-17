Москва, , 09:44 — REGNUM Мобильные телефоны могут являться одним из главных источников переноса вируса гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции, сообщается 17 ноября на сайте Роспотребнадзора.

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Чтобы избежать инфекции, главное правило — тщательно мыть руки в течение 20 секунд после посещения общественных мест и туалета или использовать салфетки и гели на основе спирта.

Второе важное правило — обрабатывать мобильный телефон антисептическими средствами после каждого посещения общественных мест и обязательно после окончания рабочего дня, особенно там, где смартфон касался лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2020 года Роспотребнадзор зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств.

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