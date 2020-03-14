Москва, , 05:56 — REGNUM Роспотребнадзор назвал смартфон одним из главных источников бактерий и вирусов и посоветовал проводить регулярную дезинфекцию гаджета. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, по рекомендации специалистов, дезинфекция гаджета позволит уменьшить риск переноса возбудителей гриппа, вирусных респираторных инфекций и, в том числе, коронавируса COVID-19.

Для дезинфекции смартфона в Роспотребнадзоре посоветовали пользоваться антисептическими средствами, и особенно очищать те части устройства, которые соприкасаются с лицом. Чехол телефона рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор считает мобильный телефон переносчиком коронавируса