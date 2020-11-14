Киев, , 10:27 — REGNUM 12 524 случая заражения коронавирусной инфекцией выявили на Украине в минувшие сутки. Соответствующие данные были представлены 14 ноября специализированным ресурсом СНБО Украины.

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Всего в стране выявили 525 176 случаев инфицирования коронавирусом.

9508 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19 (191 человек за сутки), 238 802 ранее инфицированных SARS-CoV-2 выздоровели (4953 за сутки).

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Напомним, ранее кабинет министров Украины принял решение о введении в стране «карантина выходного дня», который будет действовать до 30 ноября. В свою очередь во Львове не подчинились решению правительства страны и объявили все выходные дни до конца текущего месяца рабочими. Аналогичным образом поступили в Днепропетровске (переименован Днепр).