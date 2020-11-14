14 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Когда государство ищет оптимальные условия своего существования – это естественное положение вещей. Когда в процессе «поисковых потуг» своих управленцев государство становится посмешищем – это означает, что им управляют совсем другие люди и совсем с другими целями.

Андрей Ганжа, , 08:35 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский и глава его администрации (офиса) Андрей Ермак, как простые люди, слегли в больницу с коронавирусом. Не в простую, конечно, типа инфекционного отделения в киевской КГКБ №6 в киевском Медгородке, где четыре человека с неподтвержденным диагнозом лежат в палате без права выхода даже в коридор (только туалет) или аптеку. И, поверьте, по киевским меркам это еще ОЧЕНЬ хорошие условия.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президента и главу офиса разместили в ВИП-палатах ВИП-больницы в ВИП-Феофании, «потому что там лучшие условия для самоизоляции и ухода за больными коронавирусной инфекцией». И там лидеры работали не покладая рук, а Зеленский вечером 10 ноября даже пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вот об этом разговоре и речь. От имени Украины президент заметил, что «мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса».

Зеленский и те, кто готовил ему этот разговор, даже не заметили, что они поставили фрау канцлера в предельно неловкое положение. Глобальные «Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям» (КЕПИ), «Альянс по вакцинам» (ГАВИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже разработали «Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19» (COVAX) с целью создания производственных мощностей и заблаговременной закупки поставок, чтобы к концу 2021 года можно было справедливо распределить два миллиарда доз. Поэтому просить иностранного лидера о «содействии при планировании» это все равно, что предлагать ему коррупционную сделку. На этом фрау Ангела должна была бы пожать плечами, ухмыльнуться, сказать дежурное «йа, йа, натюрлих! Дас ист фантастиш!» и поскорее положить трубку. Кстати, немецкая сторона так и не обнародовала коммюнике по итогам разговора.

А вот украинское население может только вспомнить 16 октября, когда на сайте посольства США на Украине было размещено заявление: «Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность». Причем «НЕ» было выделено именно американцами. И заявлено это было по результатам встречи временной поверенной США Кристины Квин, вызвавшей к себе в посольство украинского министра здравоохранения Максима Степанова.

Следует понимать, что в ближайшем будущем вакцины от КОВИД превратятся в самый аппетитный финансовый пирог. Если ВОЗ заявляет, что необходимо будет вакцинировать 5,5 миллиарда человек, а вакцин для прививки необходимо как минимум две дозы, а стоимость одной дозы от 72 долларов (Китай) до шести евро (Англия — Швеция), то начинка пирога будет весить от 77 до 790 миллиардов долларов в год. Да это больше, чем годовая стоимость мирового наркооборота (от 426 до 652 миллиардов). И никаких копов с собаками и Брюсом Уиллисом!

Поэтому борьба за рынки продажи вакцин будет отчаянной. В бой пока пущены лишь диванно-экспертные интернет-войска, но зато какой азарт! Русские заявили о начале продаж своей вакцины «Спутник V» — и тут же атака от США, Европы, Украины и либералов местного разлива о «путинском фуфломицине», который втюхивается невинным и наивным гражданам. И вообще, какой «Спутник», когда немецкий BioNTech совместно с американской Pfizer предлагают вакцину с эффективностью 90%! А в России на Алтае 42 медика накормили «Спутником» и трое из них заразились! Хотя достаточно простого калькулятора, чтобы посчитать, что 3 от 42 — это эффективность в 92,8%.

В настоящее время в разработке находятся более трехсот вакцин, из которых восемь в III фазе (испытания на людях). Еще ни одно из «чудо-средств» не получило международного сертифицированного признания. Однако «война вакцин» идет уже не только на полях социальных сетей, но и на политико-дипломатическом уровне. И рандеву Квин и Степанова в американском посольстве — это лишь одна из схваток этой войны. Из личного. Один израильский врач, не последний в структуре антиковидных программ, рассказывал мне, что в вопросе применения вакцин «нет никакой фармацевтики, это на 90% политика». Кстати, Россия и Израиль заключили предварительное соглашение о поставке 27 миллионов доз «Спутника V». Хотя до практического его воплощения дело вряд ли дойдет — «политический прессинг неимоверный».

И цель его — совсем не население, а рынок сбыта. Если вернуться к Украине, то для нее российский вариант, безусловно, оптимальный: и по цене, и по логистике, и по условиям хранения. И по доступности. 6 октября украинский оппозиционер Виктор Медведчук встречался с российским президентом и поднял «вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина попала в том числе и на Украину для того, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого страшного заболевания». У Путина руки более свободны, чем у Меркель, поэтому он обещал, но с условием: «Что касается той вакцины, о которой вы сказали, да, конечно. Еще раз повторю: почему нет… Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности».

Но следует понимать — это Медведчук, лидер основной оппозиционной партии на Украине и, страшно сказать, «кум Путина». Поэтому киевская власть и «сформулировала должным образом». Уже на следующий день, 7 октября, Зеленский заметил, что «именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами».

Нет, не сомневаюсь, что лично Зеленскому вакцину из ЕС привезут. Возможно, из личной аптечки Меркель и, возможно, российского производства. Но в планах ЕС, той самой инициативы COVAX, никакой преференции Украине нет. Она всего лишь как страна «с низким или средним уровнем дохода» имеет право на получение поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам» и при этом (ВНИМАНИЕ!!!) должна «безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение». Ну, найдите хотя бы одно отличие от принципов украинской деятельности МВФ?

Итак, что же получается в итоге? «Цивилизованный Запад» застолбил за собой многочисленный украинский рынок для своих вакцин, Россия проталкивает свою продукцию на не менее многочисленные, но куда более богатые рынки (Израиль, Бразилию и Южную Корею, например), лидеры украинских «Слуг народа» запиливают видосики из Феофании, а их хозяев пиками и штрафами заталкивают в «карантины выходного дня» с неизбежным перерастанием в новый локдаун.

Смешно, правда?