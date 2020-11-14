Днепропетровск, Украина, , 08:01 — REGNUM В городе Днепропетровске (переименован в Днепр) в выходные дни не будет соблюдаться так называемый карантин выходного дня. Об этом 13 ноября на своем telegram-канале сообщил городской глава Борис Филатов.

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По словам Филатова члены городской комиссии по ТБЧС заболели и не имеют кворума, ввиду чего они не могут имплементировать решение украинского правительства о введении карантина выходного дня.

«Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии», — написал глава города Днепропетровска.

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Напомним, накануне в городском совете города Львова приняли решение, соглано которому выходные дни в городе до конца ноября месяца будут рабочими.

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Отметим, накануне кабинет министров Украины ввел в стране так называемый карантин выходного дня сроком до 30 ноября текущего года. Заявленная цель введения карантина — сокращения численности инфицирований коронавирусом.

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