Киев, , 21:02 — REGNUM Львовский городской совет сегодня, 13 ноября, принял решение, которым до конца ноября субботы и воскресенья на территории города объявлены рабочими днями.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это решение означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что во Львове не будет выходных, поскольку люди имеют право на труд.

Садовый обнародовал копию решения исполнительного комитета горсовета и заявил, обращаясь к предпринимателям, что если кто-то будет пытаться мешать работать, ссылаться на этот документ.

«Наши юристы будут помогать защитить ваши права», — пообещал мэр.

ИА REGNUM напоминает, что власти Львова первыми на Украине заявили, что не намерены подчиняться решению правительства о «карантине выходного дня».

«Карантин выходного дня, по моему мнению, — это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет», — объявил мэр, обращаясь к местному бизнесу.

Позже решение Львова поддержал целый ряд других областных центров на Украине, преимущественно в «туристической» западной части страны.

Сегодня, 13 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о «локдауне выходного дня» является обязательным для исполнения во всех регионах страны и не может быть отменено или изменено местной властью.