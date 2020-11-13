Москва, , 10:05 — REGNUM Выбирая в магазине сосиски или сардельки нужно внимательно изучить маркировку. Стоит отдать предпочтение изделиям категории А или Б — эта информация должна быть на этикетке, сообщили в Роспотребнадзоре.

Читайте также: Признаки натуральной варёной колбасы указали в Роскачестве

Категории А и Б означают, что выбранные сосиски или сардельки — это мясные колбасные изделия, В и Г — мясосодержащие колбасные изделия. Также надо проверить срок годности и условия хранения (не выше +6 °С).

При этом в ведомстве напомнили, что в состав сосисок и сарделек входит большое количество ароматных пищевых добавок, от которых быстро развивается пищевая зависимость, особенно у детей. Поэтому диетологи не рекомендуют употреблять сосиски чаще 1−2 раз в неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовой фальсификации колбасных изделий на российском продовольственном рынке не выявлено.

Подробнее: Роспотребнадзор не подтвердил массовую фальсификацию колбасы в РФ