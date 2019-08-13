Москва, , 08:42 — REGNUM

Куриное мясо, растительные белки, клетчатка и крахмал не входят в число ингредиентов варёной колбасы, изготовленной по ГОСТу. При выборе этого продукта стоит обратить внимание на состав, пищевую ценность, срок годности и условия хранения, говорится в сообщении Роскачества.

Колбаса (cc) OpenClipart-Vectors

Так, хранить варёную колбасу продавцы должны при температуре от 0 до 6 °C. На этикетке должна быть надпись об упаковке под вакуумом или в модифицированной атмосфере. Колбаса должна быть розовой или светло-розовой, упругой, без полостей, комочков и явных цветовых пятен.

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В составе докторской колбасы, согласно ГОСТу, должны быть свинина, говядина, вода, яйца куриные или яичный меланж, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, а также пищевая соль, сахар и пряности — мускатный орех или кардамон. Чёрный перец, чеснок или шпик предусмотрены другими рецептурами.

Госстандарт допускает использование некоторых Е-добавок, например, нитрита натрия Е250 или лимонной кислоты Е331. Вещества Е120, Е252 и Е536 негативно влияют на организм, покупать продукты с ними нежелательно, уточнили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества изучили 14 образцов шоколадных шариков для завтрака популярных марок. Оказалось, что более половины образцов содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.

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