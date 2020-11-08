Бишкек, , 23:12 — REGNUM Бишкекская мэрия не будет вновь открывать в столице Киргизии дневные стационары для приема пациентов с коронавирусом. Об этом заявила вице-мэр Айжан Чыныбаева, выступая на заседании постоянной комиссии городского парламента.

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По ее словам, городские власти проконсультировались с зарубежными эпидемиологами и другими медспециалистами, после чего пришли к выводу, что открытие стационаров может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.

«Может быть перезаражение, могут добавиться другие заболевания. В итоге мы приняли решение увеличить количество мобильных бригад «скорой помощи» с 14 до 20», — пояснила чиновница позицию столичного муниципалитета по этому вопросу.