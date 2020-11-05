Бишкек, , 13:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии задолжало местным фармацевтическим компаниям 1,2 млрд сомов (около 1,14 млрд рублей). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев, передает «Kaktus.media».

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По словам высокопоставленного чиновника, в бюджете таких денег нет.

«Увы, в настоящее время мы не можем заплатить. Долг останется до тех пор, пока государство не найдет деньги. Я обратился к министру финансов, но пока в бюджете денег нет. Фармкомпании я успокоил. Они будут ждать до лучших времен», — сказал он.

Также глава минздрава отметил, что пытался уговорить владельцев фармацевтических компаний разрешить ведомству расплатиться по долговым обязательствам по курсу доллара США на момент займа — когда он был значительно ниже. Но те ответили отказом, сославшись на то, что при таком раскладе фирмы обанкротятся.