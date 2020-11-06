Бишкек, , 15:05 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировано 439 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в столице страны — 166. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе сегодня, 6 октября.

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Всего же за весь период с начала пандемии в Киргизии официально зарегистрировано 61 748 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки признаны излечившимися от коронавируса 512 киргизстанцев. Всего с момента объявления пандемии в республике выздоровели 52 855 таких пациентов.

За сутки в Киргизии зафиксированы три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Все три смерти произошли в столице республики. Всего за весь период в стране зарегистрировано 1 170 смертей от COVID-19.