Бишкек, , 17:27 — REGNUM В Киргизии по-прежнему наблюдается дефицит врачей, особенно остро стоит проблема нехватки фтизиатров и анестезиологов-реаниматологов. Об этом заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на парламентском заседании.

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По словам чиновницы, поскольку в стране уже идет вторая волна коронавирусной инфекции, то минздрав вынужден направить на переобучение врачей непрофильных специальностей и других медработников.

Сурабалдиева отметила, что сейчас в Киргизии насчитывается в общей сложности 13,7 тысячи врачей, из которых каждый пятый — уже находится в пенсионном возрасте.

Также в республике имеется 46 тысяч сотрудников, относящихся к категориям «среднего и младшего медперсонала», из которых каждый седьмой — пенсионного возраста.