Бишкек, , 19:24 — REGNUM Из-за продолжающегося роста числа случаев коронавирусной инфекции в реанимационных отделениях больниц столицы Киргизии не осталось свободных мест. Об этом сообщили местные волонтеры

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В течение нескольких часов они пытались добиться госпитализации пациентки, у которой был выявлен COVID-19 и вызванная им пневмония с поражением 70% легких.

В итоге после поднявшейся в соцсетях шумихи и подключения личных связей тяжелобольную женщину всё же удалось поместить в больницу.

Между тем министерство здравоохранения Киргизии утверждает, что в десяти столичных больницах и госпиталях в настоящее время имеется 413 свободных койко-мест.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, за сутки в Киргизии выявили 549 новых случаев коронавируса. Также зафиксировано пять смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего же с момента объявления пандемии в республике выявлено 53 459 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 46 444 уже излечились. Также зарегистрировано 1118 смертей от коронавируса.