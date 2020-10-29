Москва, 29 октября 2020, 15:38 — REGNUM Большинство жителей России (66%) считают наиболее безопасным железнодорожный транспорт, а также личный автомобиль (53%) и общественный транспорт (52%), приводит результаты исследования ИХ «Ромир».
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Треть (35%) полагают, что самым безопасным средством передвижения является самолёт (35%) и водный транспорт (32%). Мотоцикл как наиболее безопасный транспорт отметили только 8% опрошенных.
Самым безопасным городским общественным транспортом участники опроса назвали троллейбус (66%), метро (64%) и автобус (59%). Менее трети опрошенных (30%) для удобного перемещения по городу выбрали велосипед, 28% — маршрутку, 23% — такси.
Опрос проведен в октябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.
Как сообщало ИА REGNUM, для жителей России наиболее популярным видом общественного транспорта для того, чтобы добраться до места работы или учебы, является автобус.
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