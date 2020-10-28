Москва, , 11:57 — REGNUM Готовы доверить воспитание своих детей бабушкам или дедушкам 27% жителей России — чаще мужчины, чем женщины (31% против 23%) и молодые люди 18−34 лет, приводит результаты исследования ВЦИОМ.

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Большинство опрошенных (84%) считают, что бабушки и дедушки могут научить внуков накопившейся у них жизненной мудрости.

По мнению 66% респондентов, молодой семье лучше отдать детей на воспитание в детский сад. Пригласить няню предлагают 3% граждан.

Телефонный опрос проведен 5 октября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, бабушки и дедушки принимали участие в воспитании большинства жителей России (74%).

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