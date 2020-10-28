Москва, , 11:36 — REGNUM Бабушки и дедушки принимали участие в воспитании большинства жителей России (74%) и с ними связаны положительные ассоциации. Такие результаты опроса 28 октября приводит ВЦИОМ.

Подробности: Госдума может законом разрешить пребывание детей у бабушек

Главные качества бабушек — душевность, доброта и тепло (54%), забота, внимание и поддержка (19%), любовь (13%). вкусная еда и накрытый стол (10%).

Основные качества дедушек — доброта (12%), заботой и любовью (по 7%) и авторитет (6%).

Опрос проведен 5 октября 2020 г. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о пребывании детей с родственниками — бабушками, дедушками, братьями и сестрами — внесли в Госдуму депутаты «Единой России».

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