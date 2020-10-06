Москва, , 10:26 — REGNUM Законопроект о пребывании детей с родственниками — бабушками, дедушками, братьями и сестрами — внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Ольгой Тимофеевой, Ольгой Савастьяновой и Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Предлагается дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников.

Одновременно предлагается дополнить часть 4 статьи 13 федерального закона «Об опеке и попечительстве» специальным регулированием в отношении ситуаций, когда в качестве опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры: до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя ребенок вправе пребывать у указанных лиц.

Авторы обратили внимание на то, что юридически временное пребывание с бабушками, дедушками, другими близкими родственниками, в том числе в случае совместных поездок бабушек и дедушек со своими внуками по территории Российской Федерации, квалифицируется как отсутствие родительского попечения, что формально переводит данные отношения в сферу компетенции органов опеки и попечительства. Такая ситуация является недопустимым проявлением института ювенальной юстиции, противоречащего традициям и устоям российского общества, указали парламентарии.

Депутаты намерены бороться с валом нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком (внучкой) и защищать его интересы. Юридическая природа такой доверенности весьма спорна, поскольку в данном случае речь идет о временном возложении полномочий законного представительства — процедуре, противоречащей действующему законодательству, отмечают в Госдуме.