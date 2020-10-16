Ростов-на-Дону, , 22:17 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ростовской области, главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова («Единая Россия») заразилась коронавирусом. Об этом в социальных сетях сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»), пожелав народной избраннице выздоровления. Лечение от COVID-19 в настоящее время получает и главврач городской больницы № 20 Юрий Дронов, находящийся в тяжёлом состоянии.

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«Нагрузка на медицинскую отрасль, на докторов больниц, на бригады скорой, на участковых врачей сейчас запредельная. Это приводит и к задержкам в приезде на вызов, и к объяснимому недовольству со стороны заболевших и их родных. Ситуация осложняется тем, что врачи сами находятся в самой уязвимой группе риска. И попадают под удар независимо от должностей и регалий», — написал Ищенко.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с каждым днём ситуация с COVID-19 ухудшается. Ежедневно регион обновляет рекорды по суточному приросту случаев заражения коронавирусом.

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