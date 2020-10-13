Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону медики борются за жизнь главного врача городской больницы № 20 Юрия Дронова, заразившегося коронавирусом.

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«Он в тяжёлом состоянии больше недели, лежит в реанимации. В начале, когда он был совсем тяжёлый, я принял участие [в его лечении], сейчас им занимаются мои коллеги. Я в отпуске», — цитирует заведующего анестезиолого-реанимационным отделением больницы Бориса Розина портал 161.ru.

ИА REGNUM напоминает, что на базе городской больницы № 20 развёрнут COVID-госпиталь. В настоящее время здесь лечение получают 430 пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус.