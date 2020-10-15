Москва, , 08:23 — REGNUM Вторая российская вакцина против нового коронавируса, разработанная в новосибирском научном центре «Вектор», зарегистрирована. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

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"Я хочу поздравить учёных, всех сотрудников новосибирского центра «Вектор» с этим успехом», — сказал глава государства, отметив важность решенной задачи.

Теперь нужно наращивать производство первой и второй вакцин, на подходе третий по счёту препарат. После обеспечения вакцинами российского рынка их будут продвигать за рубежом, добавил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что первая вакцина «Спутник V» и вторая — «ЭпиВакКорона» — отличаются. Первый препарат векторный, он произведён на основе аденовируса. Вторая вакцина — пептидная, она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов. Через них иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус.

«Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности», — отметила Голикова.

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