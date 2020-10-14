Москва, , 21:35 — REGNUM Побочных эффектов после прививки от коронавируса не было, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова 14 октября на совещании президента РФ с правительством.

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Аналогичная ситуация была, по словам Голиковой, и у главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Обе чиновницы поставили прививки в «рамках проведения клинических исследований на первой и второй стадии, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины».

Голикова «Ни на первом, ни на второй этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали».

Она добавила, что хотя ни у неё, ни у Поповой не было повышения температуры, «титры появились на достаточно высоком и хорошем уровне».

Речь идёт о вакцине, разработанной центром «Вектор» (Новосибирск).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голикова и Попова поставили прививки от коронавируса неделю назад.

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