Москва, 14 октября 2020, 21:35 — REGNUM Побочных эффектов после прививки от коронавируса не было, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова 14 октября на совещании президента РФ с правительством.
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Аналогичная ситуация была, по словам Голиковой, и у главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Обе чиновницы поставили прививки в «рамках проведения клинических исследований на первой и второй стадии, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины».
Она добавила, что хотя ни у неё, ни у Поповой не было повышения температуры, «титры появились на достаточно высоком и хорошем уровне».
Речь идёт о вакцине, разработанной центром «Вектор» (Новосибирск).
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голикова и Попова поставили прививки от коронавируса неделю назад.
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