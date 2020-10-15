Новосибирск, , 08:21 — REGNUM Абсолютный антирекорд суточного прироста заболеваемости COVID-19 за все время эпидемии отмечен 14 октября в Сибири. Об этом 15 октября ИА REGNUM сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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Отмечается, что суточное количество регистрируемых случаев заражения в Сибирском федеральном округе (СФО) неуклонно нарастало с начала осени. Порог в 800 случаев в сутки преодолели 26 сентября. 6 октября СФО показал 1000 суточных положительных диагнозов. 10 октября суточная заражаемость в Сибири превысила 1200 случаев. 12 и 13 октября было зафиксировано некоторое замедление, однако уже 14 октября суточный прирост взлетел до максимума с момента начала эпидемии. В этот день коронавирус выявили у 1409 сибиряков.

Добавим, всего с начала эпидемии в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 125 529 носителей коронавируса.

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