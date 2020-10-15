Южно-Сахалинск, , 06:10 — REGNUM Число выявленных зараженных коронавирусом на Сахалине за последние сутки увеличилось на 75 случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Читайте также: Голикова рассказала о второй российской вакцине против коронавируса

В островном регионе на протяжении нескольких суток стабильно выявляют в районе 70 новых носителей коронавируса. За весь период пандемии на Сахалине зарегистрировали 6484 случая заражения.

За последние сутки в области 24 пациента полностью излечились, всего выздоровевших — 4517 человек. Почти две тысячи носителей коронавируса проходят лечение.

На Сахалине не зарегистрировано ни одной смерти пациента от COVID-19. По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, аналогичную статистику показывает Ненецкий автономный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Вектор» получил регистрационное удостоверение на вторую вакцину. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.