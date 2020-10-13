Москва, , 15:10 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией, которая на сегодняшний день сложилась в России, вызывает тревогу. Об этом сегодня, 13 октября, в ходе Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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Он напомнил, что число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса в стране уже превышает 13,8 тысячи в сутки.

«Действительно, ситуация довольно тревожная», — подчеркнул Чуланов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложняющейся эпидемической ситуации в России, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Она отметила, что «плохим знаком» является рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей, так как пациенты старше 60 лет переносят инфекцию тяжелее.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что ситуация, которая в данный момент сложилась в России в связи с распространением нового коронавируса, является достаточно управляемой и бояться увеличения числа выявляемых случаев SARS-CoV-2 не стоит.