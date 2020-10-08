Москва, , 09:20 — REGNUM Эпидемическая ситуация в России, связанная с распространением коронавирусной инфекции, осложняется. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканалн «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Так, по её словам, в настоящее время примерно в 60 субъектах России отмечен рост заболеваемости COVID-19. В остальных регионах ситуация стабильная. Но, как отметила Попова, добиться этого удаётся только соблюдением требований по борьбе с пандемией.

Кроме того, «плохим знаком» является рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей, так как пациенты старше 60 лет переносят инфекцию тяжелее, добавила глава Роспотребнадзора. При этом чаще всего по-прежнему болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Что касается школьников и студентов, то среди этой категории граждан заразившихся немного.

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Попова добавила, что если жители страны не будут следовать уже введённым из-за пандемии коронавируса правилам и ограничениям, то данные предписания могут быть ужесточены.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 7 октября, за 24 часа на территории России было выявлено 11 115 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее этот показатель составлял 11 615 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом на сегодня общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в стране превысило 1, 2 млн человек.