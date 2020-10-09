Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Застройщик участка в Муринском парке на севере Петербурга, компания «Анна Нова», получила продление договора аренды земли до 2024 года. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Они долгое время, еще со времен губернаторства Георгия Полтавченко, противятся застройке участка парка спорткомплексом «Нова Арена». Эта борьба продолжилась и после смены хозяина в Смольном

Муринский парк Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Очередной плевок Беглова и правительства Санкт-Петербурга на Муринский парк и жителей Калининского района. Застройщику ООО «Анна Нова» продлили договор аренды участка 1,8 га до 2024 года при изначальном сроке до 2021 года! Ещё три года дали г-ну Баринову на реализацию своих хотелок — застройку парка своим «мегаважным» проектом стадиона по пляжному футболу с гостиницей, ресторанами и парковками», — пишут участники инициативной группы «За сохранение Муринского парка».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2020 года Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга закрепил победу защитников Муринского парка: инстанция подтвердила, что правительство города, которое оспаривало решение первой инстанции, незаконно перевело часть участка Муринского парка площадью 1,8 га из зоны «рекреация» в зону «спорт» ради строительства второй очереди спорткомплекса.

Более того, сам возглавляющий судившееся с жителями правительство губернатор Александр Беглов накануне своего избрания в 2019 году заявлял, что он и его команда практически решили проблему, призывал граждан прекратить выходить на публичные акции, так как концепция развития парка будет согласована с жителями, но с тех пор ситуация с мертвой точки не сдвинулась.

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Теперь местные жители вновь вспоминают эти обещания.

«Помните, как много Беглов обещал перед выборами в 2019 году? Что все проекты должны согласовываться с жителями, и если большинство против, то городу это не подходит? Что никому не позволит игнорировать мнение жителей? Что проведёт общественные слушания по «концепции развития парка»? Все эти пустые слова так и остались предвыборным популизмом», — считают активисты.

Теперь они пишут письма президенту Владимиру Путину, а также призывают неравнодушных к вырубке деревьев граждан подписать онлайн-петицию, которая собрала уже 4,5 тыс. подписей.

«Никто, кроме нас с вами, не будет отстаивать наше право и право наших детей на зелень, чистый воздух и общедоступный парк», — добавляют местные жители.

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Заметим, в октябре 2019 года — после выборов губернатора — депутаты Законодательного собрания отказались внести проблемный участок Муринского парка в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что защитило бы его от застройки, хотя изначально они же большинством голосов его оттуда и исключали. Тогда беспартийный депутат Михаил Амосов заявил, что этот участок достался инвестору «по знакомству».

«Потому что владелец соседнего земельного участка в свое время имел общий бизнес с сыном господина [экс-губернатора Петербурга Георгия] Полтавченко. Совершенно понятная такая кумовская, коррупционная схема, ради которой уже начали рубить частично деревья в Муринском парке», — говорил тогда народный избранник.

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