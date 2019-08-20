Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM

Парки Петербурга, которые находились на слуху последние годы из-за регулярных массовых акций протеста против планов застройки их территории, спасли действия исполнительной власти. Об этом заявил врио губернатора, кандидат на пост градоначальника Александр Беглов в третьем раунде теледебатов 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он высказал мнение, что уличные выступления граждан в защиту зелёных зон показали свою неэффективность.

«Конечно, можно митинговать, и уже много лет ходят-митингуют. Только толку от этого? Мы не митингуем, мы работаем», — сказал Беглов.

Болевыми точками на карте Петербурга в последние годы стали: парк Интернационалистов во Фрунзенском районе, где собирались построить большой торговый центр с океанариумом; парк Малиновка в Красногвардейском районе, где на двух гектарах намеревались возвести храмовый комплекс РПЦ; парк на реке Смоленке на Васильевском острове, который хотели застроить апарт-отелями; Муринский парк, где запланировали расширение существующего спортивного комплекса. Во всех случаях местные жители митинговали и пикетировали, составляли открытые письма в органы власти, обращались в суды, однако власти не желали слышать мнение граждан.

Несколько дней назад другой кандидат в губернаторы, депутат ЗакСа Михаил Амосов был на митинге в Муринском парке. «Там были люди, которые просто плакали оттого, что принято решение о вырубке 170 деревьев», — рассказал он на тележебатах. Идею вырубить зелень ради строительства новых крытых арен для спортклуба Nova Arena, согласованного с чиновниками, он назвал абсурдом.

По словам Александра Беглова, все вопросы по упомянутым локациям практически сняты благодаря усилиям его и его команды.

«То, что касается парка на Смоленке — мы решили этот вопрос. То, что касается парка Интернационалистов — решили этот вопрос. Что касается Муринского парка — готовится концепция развития парка, и будет эта концепция только тогда действовать, когда ее полностью утвердят жители», — объявил врио губернатора.

По поводу парка Малиновка он сообщил, что «можно, конечно, проводить там митинги», но именно после его посещения в парке, например, поставили туалеты, посадили клены, поставили скамейки. Жителей он призвал присоединяться на субботниках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательное собрание от имени Беглова внесен законопроект о включении территории парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения. Принятие этого документа обеспечит законодательную защиту территории парка от застройки.

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Слова врио губернатора относительно горожан, защищающих зеленые насаждения на протестных акциях, вызвали реакцию у оппонентов Беглова.

Кандидат в губернаторы, депутат ЗакСа Надежда Тихонова («Справедливая Россия») напомнила временному градоначальнику, что уличный протест становится последней надеждой горожан.

«Александр Дмитриевич, люди на митинг выходят не потому, что им делать нечего, они выходят, потому что они восемь лет бьются за этот парк в Малиновке и власть их не слышит. И надо сказать, что органы исполнительной власти были согласны уже в последнее время установить там зону Р2 и не допустить никакой застройки. Но большинство депутатов «Единой России» не приняли эту поправку», — сказала Тихонова.

Она призвала неравнодушных прийти на акцию в парке Малиновка 21 августа. Но, по мнению Александра Беглова, там жителям появляться не стоит. «Парк в Малиновке решён. Не ходите на митинг!» — обратился Беглов к зрителям телеканала «Россия».

Кандидат в губернаторы Михаил Амосов («Гражданская платформа») в свою очередь заметил, что с 2015 года Смольный тормозит принятие нового Генплана, кроме того, в градостроительных документах запланированы все площадки под социальную инфраструктуру, но правильных управленческих решений, по его мнению, нет.

«Не могу молчать, что называется: Александр Дмитриевич, решение по Смоленке, по парку Интернационалистов принимали в Законодательном Собрании после длительных попыток депутатов вынести соответствующие решения при сопротивлении представителей губернатора. А что касается ситуации с Муринским парком — я лично трижды вносил этот вопрос в ЗакС, и мне каждый раз говорили, что нужна инвентаризация. А когда дошло до рубки, написали: снос деревьев — 170 штук. Значит, провели инвентаризацию? Но в других, я считаю, просто в преступных целях», — недоумевал Амосов.

Точку в вопросе все же решил поставить Александр Беглов, которому в завершение дебатов предоставили 50 секунд сэкономленного времени. Он снова заговорил напрямую с жителями, глядя в объектив телекамеры.

«Парк Интернационалистов и на Смоленке решил Смольный, и деньги нашел, чтобы решить эту проблему», — заявил он.

В отношении Муринского парка, по словам Беглова, разработана концепция развития парка. Она будет реализована после согласования с местными жителями.