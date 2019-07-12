Санкт-Петербург, , 19:14 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 12 июля, объявил выговор вице-губернаторам Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко. Так Беглов отреагировал на события вокруг Муринского парка, где 11 июля начали вырубать деревья для строительства нового спортивного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Анна Нова» планирует построить на выделенной ей территории в пойме Муринского ручья крытый стадион для пляжного футбола, два зала для мини-футбола, а также помещения для пребывания спортсменов. Объем инвестиций — около 1,5 млрд рублей. Все необходимые разрешения на стройку у компании имеются, их выдавали предпринимателям власти города в предыдущие годы.

Тем не менее, сегодня Смольный увидел в происходящем в Муринском парке нарушение порядка реализации инвестиционного проекта, против которого неоднократно протестовали жители и общественные активисты, выступающие за безусловное сохранение всех зеленых насаждений.

«Предварительно в обязательном порядке проект благоустройства должен согласовываться с жителями и проходить общественные слушания. Вина за нарушение порядка полностью лежит на троих вице-губернаторах», — заявил Александр Беглов, объясняя своё решение о выговорах.

Врио губернатора потребовал согласовать проект благоустройства Муринского парка с жителями.

Напомним, в 2013 году компания «Анна Нова» возвела в Муринском парке футбольное поле, стадион для пляжного футбола с трибунами и панорамный ресторан, а в 2014 году — здание фитнес-клуба с парковкой.

В феврале 2019 года большинством голосов Заксобрание Петербурга отклонило поправки о внесении в состав зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) Южного участка Муринского парка между Суздальским и Гражданским проспектами.

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