Нижний Новгород, , 12:03 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 1 октября выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за последний месяц. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 585 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства. Накануне сообщалось о 175 новых случаях заражения SARS-CoV-2.

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За прошедшие сутки выписаны 24 нижегородца, всего с момента начала наблюдения выписаны 28 325 жителей региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 581 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне стало известно так же о трех новых летальных случаях.

Из общего числа около 2,4 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно, более 1,2 тыс. — получают лечение в инфекционных стационарах, 18 человек пребывают в обсерваторах.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции за предыдущие несколько дней не изменился и составляет 1,05. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда составляет 14%.

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Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов накануне сообщил, что больницы в Нижнем Новгороде снова будут переоборудовать для пациентов с коронавирусом. На конец сентября почти 90% коек занято. Власти готовятся к «основному удару». По его словам, задержка волны заражений от Москвы составляет одну-две недели. И поэтому «каждый день сейчас особо ценен».

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