Нижний Новгород, , 14:01 — REGNUM Больницы в Нижнем Новгороде снова будут переоборудовать для пациентов с коронавирусом. На конец сентября почти 90% коек занято. Власти готовятся к «основному удару». Об этом в социальной сети сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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По словам чиновника, задержка волны заражений от Москвы составляет одну-две недели. И поэтому «каждый день сейчас особо ценен».

«Сентябрь на излете. Осенний подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией уже ощутим. Готовимся к основному удару».

Министр заверил, что с новой волной власти «справятся».

»Истерзанная реформами, недосказанностью, слабой коммуникацией медицина все же демонстрирует очевидную стойкость. При всех недостатках и перекосах — мы выстояли весной. И сейчас справимся. Мы разворачиваем новые койки. Летом удалось вывести часть госпиталей из COVID. Но уже сейчас понятно, что надо возвращать их обратно. Снова надеваем комбинезоны. Снова «красные зоны». И бессонные ночи у тысяч работников здравоохранения», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижегородской области по состоянию на 30 сентября выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в регионе выросло до 32 399 случаев. Это рекордное число носителей коронавируса за месяц.