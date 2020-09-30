Нижний Новгород, , 13:09 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 399 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства. Накануне сообщалось о 168 новых случаях заражения SARS-CoV-2.

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За прошедшие сутки выписаны 164 нижегородца, всего с момента начала наблюдения выписан 28 301 житель региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 578 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне стало известно о трех новых летальных случаях.

Из общего числа около 2,3 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно, более 1,2 тыс. — получают лечение в инфекционных стационарах, 33 человека пребывают в обсерваторах.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции за предыдущие несколько дней снизился и составил 1,05. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда составляет 14%.