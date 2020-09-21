Москва, , 09:44 — REGNUM Филе трески (мороженое), которое продаётся в российских магазинах, стало лучше по качеству. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам проведённого в 2020 году исследования этого продукта питания.

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Два предыдущих исследования (в 2016 и 2017 годах) показали, что основной проблемой категории была подмена филе трески более дешёвыми видами рыб — минтаем и пикшей. В текущем году проблема с фальсификатом полностью решена. Так, эксперты не обнаружили видовой подмены, у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному.

Специалисты исследовали филе трески семи популярных торговых марок: «Бухта изобилия», «ВкусВилл», «Каждый день», «Фландерр», Agama, Fish House, Polar. Однако, отметили в Роскачестве, высокие оценки в рейтинге удалось сохранить не всем. Так, приостановлено действие ранее присуждённого российского Знака качества у филе трески, выпущенного под торговой маркой «Бухта изобилия». Как оказалось, номинальная масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствует фактической: в маркировке вес 700 г, а по факту 658,6 г.

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При этом четыре товара улучшили показатели, из них продукция двух торговых марок получила высший балл рейтинга. Высококачественным признано филе трески «Каждый день» и Fish House. Замечаний у экспертов к этой продукции не оказалось. Обязательным требованиям законодательства соответствует и треска торговой марки «Фландерр». В её составе нет тяжёлых металлов, токсичных элементов и радионуклидов, а также пестицидов.

А вот в продукции торговой марки Polar масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствовала фактической — 385,2 г вместо заявленных 400 г. На продукции «ВкусВилл» в маркировке по массе нетто указана недостоверная информация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве провели проверку маринованных огурцов 48 торговых марок. Выяснилось, что некоторые производители наносят на тару недостоверную маркировку, связанную с размером овощей.