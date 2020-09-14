Москва, , 10:29 — REGNUM Недостоверную маркировку, связанную с размером овощей, наносят на тару некоторые производители маринованных огурцов. Об этом сообщает 14 сентября пресс-служба Роскачества.

Еще в 2018 году эксперты организации проверили маринованные огурцы 48 торговых марок. Примерно в половине случаев были выявлены различные нарушения и несоответствия.

В 2020 году в Роскачестве перепроверили огурцы семи торговых марок: «Пиканта», Green Ray, «Хороший день», Lutik, «6 соток», «Просто» и Bonduelle. Специалисты нашли недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов, и зафиксировали избыток уксусной кислоты. Претензии возникли и к внешнему виду: овощи оказались разного размера, некоторые были примяты.

Отмечается, что производитель Green Ray устранил ранее выявленные недостатки. А вот огурцы «6 соток» оказались неоднородными по размеру, некоторые из них примяты. У огурцов Bonduelle недостоверна маркировка, связанная с размером плодов, уксусной кислоты слишком много, а растворимых сухих веществ в заливке мало.

Замечания к огурцам «Пиканта» связаны только с внешним видом — они неоднородны по размеру, среди них есть совсем маленькие. Те же замечания — к огурцам Lutik, также в них слишком много соли.

У огурцов «Просто» жидкости много, а собственно овощей мало, в них также слишком много уксусной кислоты и соли. Огурцы «Хороший день» проигрывают другим маркам по ряду показателей.

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