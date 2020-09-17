Москва, , 09:23 — REGNUM Удовлетворены состоянием своего здоровья большинство жителей России (71%) — полностью — 16%, скорее да, чем нет — 55%, приводит данные ИХ «Ромир».

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Отмечено, что уровень удовлетворенности своим здоровьем снижается при снижении уровня дохода граждан. 27% полностью довольны здоровьем в группе с высоким доходом и 14% — в группе с низким доходом.

Не довольны состоянием здоровья 29% опрошенных, из низ 23% сказали, что скорее нет, чем да.

Опрос проведён в сентябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

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