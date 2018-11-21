Жители России пояснили, как повысить качество медицинских услуг

Москва, , 12:15 — REGNUM Жители России выступают за повышение качества медуслуг. Так, 42% опрошенных считают, что в первую очередь нужно установить контроль за компетентностью врачей, ввести персональную ответственность руководителей медучреждений и врачей за лечение (39%), а также платить зарплату врачам, исходя из качества их работы (39%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению. 58% респондентов, для улучшения качества работы необходимо повысить оснащенность поликлиник современным оборудованием, расширить возможности для профилактики, диагностики и предупреждения болезней на ранней стадии (49%). 46% предлагают установить контроль за профессиональным уровнем медиков.

При финансировании государственных медучреждений должны учитываться оценки качества работы, число обращений и количество жалоб пациентов (57%). По мнению, 78% опрошенных, контролировать работу медучреждений должна независимая структура, например, страховые компании.

Опрос проведен 17 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (52%) считают, что право на бесплатную медицинскую помощь является одной из важнейших социальных гарантий государства для граждан.

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