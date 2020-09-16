Москва, , 14:21 — REGNUM Уже к концу 2020 года в Европе может разразиться эпидемия туберкулёза. Такие предположения сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимая во внимание рост количества заболевших в европейских странах. Об этом сегодня, 16 сентября, в ходе пресс-конференции заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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«Мы очень боимся, что к концу года увидим рост числа заболевших и новую эпидемию туберкулёза, которую надо предупредить, — приводит ТАСС слова Вуйнович. — Это очень важно для нас».

Она отметила, что за первые шесть месяцев этого года в Европе было выявлено меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период прошлого года. Однако на самом деле больных не стало меньше, поскольку система диагностики была парализована пандемией коронавируса.

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Представитель ВОЗ в России подчеркнула, что реагировать на этот вызов европейские страны должны не только на уровне системы здравоохранения, но и на политическом уровне, подчеркнув, что ситуация очень тревожная.

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