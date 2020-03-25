Пекин, , 01:14 — REGNUM Заболеваемость туберкулезом в Китае снизилась за последние пять лет почти на 3,4% против 2% в среднем по миру, сообщили 24 марта в Китайском центре контроля и профилактики заболеваний.

В Китае также упала и смертность от туберкулеза за последние годы. Более 800 тыс. новых случаев заболевания выявляется в Китае ежегодно. Уровень смертности же сравним с оным в развитых странах.

Несмотря на значительный прогресс в контроле за распространением туберкулеза в стране, данная болезнь по-прежнему является вызовом для Китая и мира в целом, особенно перед целью ООН покончить с этой заразой до 2030 года, сообщил бывший сотрудник Национального центра контроля и профилактики туберкулеза при Центре контроля Цзян Шивэнь.

Власти Китая представили трехлетний план действий по борьбе с туберкулёзом с 2019 по 2022 годы. Прежде всего, он заточен на устранение сложнейших проблем, включая сопротивляемость препаратом болезни и высокую стоимость лечения.