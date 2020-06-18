Москва, , 12:58 — REGNUM Почти две трети европейских стран сократили лечение неинфекционных заболеваний на фоне пандемии нового коронавируса. Это вызывает беспокойство, заявил 18 июня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на пресс-брифинге для русскоязычных СМИ.

По его словам, в распоряжении организации находятся данные, которые ставят под сомнение достижение к 2030 году большинства целей устойчивого развития. Так, 68% стран в Европе сообщили о том, что перестали предоставлять услуги по ведению неинфекционных заболеваний.

На 66% снизилось предоставление медицинских услуг пациентам с артериальными проблемами, на 58% — пациентам с диабетом или его осложнениями. В Нидерландах на четверть снизились показатели диагностики рака, в ряде стран приостановлены скрининговые программы.

В Испании в отделениях кардиологии стали на 40% меньше лечить инфаркт миокарда, на 60% сократилось выявление туберкулеза. В Великобритании на 20% снизился охват детей вакцинацией против кори, гепатита и краснухи.

«Мы должны в срочном порядке возобновить предоставление этих и других жизненно важных услуг, создав при этом безопасные условия», — подчеркнул Клюге.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка новой коронавирусной инфекции была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта. Организация констатировала 17 июня, что коронавирус поразил по всему миру более 8 млн человек.

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