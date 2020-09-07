Лондон, , 11:00 — REGNUM Сегодня, 7 сентября, в Центральном уголовном суде Лондона будет возобновлено рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Адвокаты Ассанжа и правительства США должны встретиться на слушаниях по экстрадиции, которые должны были состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса были отложены до осени.

Напомним, американские прокуроры предъявили 49-летнему Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров. В WikiLeaks посчитали, что по сумме обвинений он может получить до 175 лет тюрьмы.

Его адвокаты утверждают, что предъявленное Ассанжу обвинение — это «политически мотивированное злоупотребление властью, которое задушит свободу прессы и поставит журналистов под угрозу».

Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что дело «в основном касается основных прав человека и свободы слова».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, опасаясь возможной его экстрадиции в США. В апреле 2019 года власти Эквадора лишили его эквадорского гражданства, а Ассанж был арестован британской полицией.

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В США его обвиняют в сговоре с аналитиком военной разведки с целью взлома секретного правительственного компьютера, а также его преследуют за публикацию документов Госдепа. Власти Швеции обвиняют основателя WikiLeaks в ряде сексуальных преступлений.

В июне в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США было вынесено новое обвинительное заключение.