Лондон, , 14:49 — REGNUM Запланированные на 18 мая слушания в Вестминстерском магистратском суде Лондона по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не состоятся. Такое решение судья огласила 4 мая на процедурных слушаниях. Об этом сообщается в Twitter WikiLeaks.

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Уточняется, что слушания были перенесены на сентябрь.

«Неспособность суда облегчить дистанционное наблюдение объясняет, почему слушание по экстрадиции Джулиана Ассанжа должно быть отложено до тех пор, пока не будут сняты условия изоляции. Это дело представляет большой общественный интерес и должно быть открыто для изучения прессой и другими наблюдателями», — отмечено в сообщении.

Напомним, 27 апреля Вестминстерский суд Лондона отложил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты из-за отсутствия «причин полагать, что подготовка к слушаниям с участием свидетелей может быть проведена дистанционно».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил политического убежища из-за возможной его экстрадиции в США. В апреле 2019 года власти Эквадора отказали Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища и лишили его эквадорского гражданства.

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Британская полиция арестовала его. Суд в Великобритании признал основателя портала WikiLeaks виновным в нарушении условий освобождения под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

24 февраля 2020 года Вестминстерский магистратский суд Лондона начал рассматривать дело Ассанжа по существу. Американцы требуют экстрадиции журналиста. В США его обвиняют в сговоре с аналитиком военной разведки с целью взлома секретного правительственного компьютера, а также его преследуют за публикацию документов Госдепа.

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