Вашингтон, , 02:24 — REGNUM В отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США вынесено новое обвинительное заключение. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

«Новое обвинительное заключение не включает дополнительных обвинений к ранее предъявленному обвинительному заключению из 18 пунктов, выдвинутому против Ассанжа в мае 2019 года. Однако оно расширяет сферу сговора вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых Ассанж был обвинён ранее», — говорится в опубликованном документе.

В пресс-релизе говорится, в том числе, о предполагаемых связях Ассанжа с хакером LulzSec из группы Anonymous.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемой ситуацию, когда журналиста Джулиана Ассанжа держат в тюрьме, причём в разгар эпидемии коронавируса.

Напомним, в 2020 году британский суд приступил к рассмотрению «дела Ассанжа», выдачи которого из Великобритании добиваются США.

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