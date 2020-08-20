Москва, , 11:08 — REGNUM Граждане России, оставшиеся без работы вследствие пандемии коронавирусной инфекции, смогут пройти обучение за государственный счёт с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 2,99 млрд рублей. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 20 августа на сайте правительства РФ.

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«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения», — говорится в документе.

Кроме того, для выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса, предусмотрены стажировки.

Отмечается, что все предлагаемые образовательные программы уже прошли экспертизу. Заявки на обучение, которое будет проходить как в очной форме на специально отобранных площадках, так и в дистанционном формате, можно подать на портале «Работа в России».

«Длительность обучения в среднем составляет около трёх недель. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций», — добавили в правительстве.

Программа будет действовать до конца декабря. Планируется, что за это время обучение пройдут около 110 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, за июнь в РФ уровень безработицы увеличился на 0,2% — до 6,3% против 6,1% в мае. Так, за месяц безработных стало больше на 100 тыс. человек, при этом в службу занятости за тот же срок обратились 600 тыс. человек.

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