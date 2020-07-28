Москва, , 14:29 — REGNUM На 0,2% увеличился уровень безработицы в России за июнь, об этом говорится в материалах Банка России.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

В мае показатель составлял 6,1%, в июне вырос до 6,3%.

Отмечается, что в июне замедлилось снижение потребности работодателей в работниках. Это произошло на фоне возобновления работы предприятий и частичной отмены санитарных ограничений.

Работодатели смогли меньше прибегать к сокращениям работников благодаря субсидии на выплату зарплаты и выдаче беспроцентных кредитов для поддержки занятости.

За месяц безработных стало больше на 100 тыс. человек, при этом в службу занятости за тот же срок обратились 600 тыс. человек, указали в ЦБ.

Читайте также: Рост убыточных предприятий в России: ситуация необнадёживающая

Читайте развитие сюжета: В Башкирии количество безработных достигло 100 тысяч